Carrie Fisher sarà ancora Leila. L'attrice aveva ultimato il lavoro sul set del nuovo Star Wars

28.12.2016 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)







principessa Leila nell'ottavo film della saga stellare, il cui titolo ufficiale non è stato ancora svelato. Il progetto, ancora in fase di post-produzione, arriverà sugli schermi a Natale 2017. Entro qualche mese la Disney dovrebbe svelarne le prime immagini lanciando in rete il teaser trailer. A confermare la notizia a Variety è stata una fonte vicina alla produzione. La Fisher è riuscita a ultimare il suo lavoro in Star Wars: Episodio VIII . La ritroveremo per un'ultima volta nei panni dellanell'ottavo film della saga stellare, il cui titolo ufficiale non è stato ancora svelato.. Entro qualche mese la Disney dovrebbe svelarne le prime immagini lanciando in rete il teaser trailer. A confermare la notizia a Variety è stata una fonte vicina alla produzione. La morte improvvisa di Carrie Fisher lascia nel limbo diversi progetti a cui l'attrice stava lavorando prima di essere colpita dall'infarto che le ha tolto la vita.

Questo vuol dire che la Disney e la Lucasfilm dovranno trovare una soluzione narrativa per il nono film della saga : un progetto che avrebbe ritrovato l'attrice ancora una volta nel suo ruolo storico. Le riprese di quel film, diretto da Colin Trevorrow , inizieranno nel 2018. Occorre notare che recentemente la troupe di Rogue One: A Star Wars Story ha "resuscitato digitalmente" l'attore Peter Cushing per utilizzare il suo volto nei panni del governatore Tarkin che ritroviamo in alcune scene dello spin-off. Viene da chiedersi se "la resurrezione digitale" potrà essere una soluzione considerata dalla produttrice Kathleen Kennedy e dagli altri realizzatori al lavoro sul gran finale della nuova trilogia.



La Fisher aveva tanti altri progetti in lavorazione: prima dell'attacco cardiaco si trovava a Londra, dove aveva appena finito di girare i nuovi episodi di Catastrophe, la sitcom in cui ha interpretato la madre del protagonista. Anche in questo caso il lavoro dell'attrice alla terza stagione dello show è stato completato, ma i realizzatori dovranno trovare una soluzione per la già annunciata quarta stagione attualmente in fase di sviluppo. Non è invece chiaro se la Fisher sia riuscita a ultimare il suo lavoro di doppiatrice ne I griffin, la cui quindicesima stagione è attualmente in corso.