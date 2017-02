Carnevale al cinema: film e scene da ricordare

Tra il 23 e il 28 febbraio ilvivrà il suo apice, ma non tutti avremo la fortuna di assistere alle, approfittare della Sagra della Fregnaccia di Acquapendente o ammirare i carri allegorici e infiorati di Acireale… In compenso, potremo consolarci nel solito modo, recuperando ie carri allegorici.Nel mondo - dall'ai, dalal(dove potreste essere in tempo per scappare, per la parata del 4 marzo al sambodromo), fino al Mardì Gràs die oltre - spesso la celebrazione assume toni differenti, e si confonde con altre analoghe, mavero e proprio non ha eguali. E anche il cinema continua ad approfittarne… Come abbiamo visto nell'ultimo apprezzatissimo film di Paolo Virzì - La pazza gioia , nel quale troviamo le due fuggitive a passeggio tra- e in molti altri, italiani e non.Ovviamente, almeno per quanto ci riguarda, la parte del 'Leone' non può che farla il, che già Federico Fellini nel suo Casanova del 1976 rappresentò nell'inizio del film con il suo solito stile, eccessivo e sensuale, perfetto per rendere la dissolutezza di una festa tanto leggendaria. Un'idea che deve aver accarezzato anche Mauro Bolognini in La venexiana , film del 1985 nel quale Laura Antonelli e Monica Guerritore fanno bella mostra di sé nell'Coerentemente con la, seppur sublimati, della Festa il cinema ha scelto spesso di collegarle momenti di forte valenza sensuale. Come la bellissima scena presente ino come l'intero Una donna allo specchio del 1984, nel quale Stefania Sandrelli e Marzio Honorato si offrono 'generosamente' al nostro sguardo in un amore, a tratti drammatico, sullo sfondo dell'originale e coinvolgenteUn cambio a 360° quello che vi proponiamo grazie allache, con Rio Rio 2 , ci portano in un Brasile diverso. E insieme tradizionale. Nella favola dei pappagalli blu innamorati, infatti, c'è un po' di tutto… Ricerca delle origini, delle radici, i colori del, i suoi aspetti più popolari insieme alla forza della natura e dei sentimenti. E, ovviamente, il carnevale! Che anche - e soprattutto - qui finisce con l'avere un grande spazio, e la sua importanza.Interessante Trait d'union tra le due principali location della festa la offre però James Bond, che nella sua missionedel 1979 vediamo imperversare neicon una gondola motorizzata e poi volare. Non il primo, è notorio, a sfruttare il caos che si sprigiona in quei giorni per confondere le acque, come dimostra anche l'omicidio messo in scena nel classico con Rita Hayworth Gilda Chiudiamo in bellezza, e con un empito nazionalista, segnalando qualche chicca… Comedi Giuseppe Adami e Giacomo Gentilomo del 1939 (dove però la protagonista viene presa dal panico proprio per il dover cantare in radio durante i festeggiamenti) odi Mario Lanfranchi del 1982 (storia d'amore dagli esiti favolistici e sognanti)… Senza nulla togliere ai variedcon cui registi come Fellini, Monicelli, Vigo, Carné e Kubrick resero omaggio al tema, ognuno a proprio modo.