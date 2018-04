Cannes 2018: Kristen Stewart, Denis Villeneuve e Léa Seydoux nella giuria di Cate Blanchett

Come siamo ormai abituati a vedere, saranno grandi nomi del mondo del cinema a giudicare i propri pari al. Da Hollywood l'entusiasmo è palese, ma è indicativo che Variety, Deadline e The Hollywood Reporter titolino concentrandosi sulle californiane Ava DuVernay Kristen Stewart , come punte di diamante della, quest'anno presieduta da Cate Blanchett Con loro anche la francese, la quasi sessantenne cantante burundese residente in Belgio, il taiwanese Chang Chen , il cineasta francese Robert Guédiguian , il Denis Villeneuve di Blade Runner 2049 o Arrival e il Andrey Zvyagintsev che da queste parti ha già vinto un paio di premi (per la sceneggiatura di Leviathan nel 2014 e il Jury Prize per Loveless l'anno scorso).Un perfetto equilibrio di uomini e donne, come vuole la tradizione (sicuramente quella recente), per un gruppo al quale affidiamo le speranze di premio dei nostri campioni Matteo Garrone e Alice Rohrwacher . I due non saranno i soli italiani sulla Croisette, vista la presenza del film dinell'Un Certain Regard presieduto da Benicio del Toro e di(con Troppa grazia, film di chiusura),(La strada dei Samouni, con le animazioni di Simone Massi) e(La lotta, nella sezione cortometraggi) alla Quinzaine Des Réalisateurs.