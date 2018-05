Cannes 2018, ecco la giuria di Cate Blanchett

"Sono stata a Cannes in diverse vesti nel corso degli anni: sono stata un'attrice, una produttrice, sono stata al mercato del cinema, ai gala e ho partecipato ai film in Concorso - ha detto la Blanchett - ma non ci sono mai stata per il puro piacere di guardare in abbondanza i film ospitati da questo grande festival". L'ultima donna presidente di giuria sulla Croisette è statanel 2014. Prima di lei ricordiamo anchenel 2009 enel 2001. La prima donna presidente di giuria a Cannes è stata Olivia De Havilland nel 1965.