Cannes 2017: Tutti gli italiani al Festival

il programma della 70ª edizione del Festival di Cannes ci proporrà il solito profluvio di titoli interessanti e grandi maestri, cinematografie dinamiche e ospiti eccellenti …con una eccezione: non ci saràfinale. Quella per la quale sarà anche il nostro Paolo Sorrentino - giurato agli ordini del Presidente Pedro Almodóvar - a dire la sua, dopo aver vinto da queste parti il Premio della giuria per Il divo nel 2008 e quello della giuria ecumenica per This Must Be the Place nel 2011.Ma insieme a lui e alla splendida coppia di bellezze nostrane scelte dal Festival - Claudia Cardinale per il Poster Ufficiale e Monica Bellucci come madrina della manifestazione - non saranno pochi gli esponenti del nostro cinema a far valere i nostri colori nelle, dal Un Certain Regard alla Semaine de la Critique fino alla Quinzaine des Réalisateurs… per non parlare degli. Ecco i titoli principali:Jasmine Trinca è la mamma romana del film di Sergio Castellitto che farà bella mostra di sé nel Un Certain Regard, raccontando la dura vita di una giovane decisa a far funzionare il proprio matrimonio nonostante le intemperanze di un marito violento e una figlia cui accudire.Anche il film di Annarita Zambrano è nell'Un Certain Regard, e di nuovo un dramma familiare - stavolta borghese - domina la scena. Che stavolta però ci porta negli anni '70 per regalarci le interpretazioni di un cast nel quale Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova affiancano Jean Marc Barr e Charlotte Cetaire.Importantissima la presenza del nuovo film di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia nella Semaine de la critique (dove già vinsero due premi con il precedente Salvo). Per la prima volta un film italiano apre la sezione dell'Hotel Martinez, che assisterà alla storia della testarda e combattiva Luna e del suo compagno di classe Giuseppe, scomparso e apparentemente dimenticato (ispirata a quella drammatica di Giuseppe Di Matteo).È il primo dei tre titoli selezionati dalla Quinzaine des Réalisateurs (che seguono), sezione sempre molto attenta alle nuove tendenze nella quale è un onore poter contare una presenza tanto corposa. Un esordio, quello di Roberto De Paolis che racconta una storia di verginità e amore con al centro i giovani Selene Caramazza (Agnese) e Simone Liberati.Stessa distribuzione (italiana, ovviamente, la Cinema di De Paolis padre) anche per il film di Leonardo Di Costanzo incentrato sulla masseria per bambini fondata alla periferia di Napoli da una donna del Nord che finisce per accogliere la moglie di un camorrista in fuga da tutto e nel momento giusto per accettare un cambiamento.I bambini sono protagonisti anche del film dell'italo-africano Jonas Carpignano (Discovery Award alla Semaine del 2014 con il corto omonimo): stavolta i figli dei Rom di Gioia Tauro, in Calabria, che emerge sullo sfondo con tutte le sue spigolosità.