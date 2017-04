Cannes 2017: il nuovo film di Roman Polanski aggiunto alla selezione

Interpretato da Eva Green, Emmanuelle Seigner e Vincent Perez, il film è incentrato su una scrittrice che attraversa un periodo di crisi dopo la pubblicazione del suo ultimo romanzo, e si fa coinvolgere in una storia con un suo ammiratore ossessivo.

Ecco l'elenco completo dei film aggiunti al programma del Festival di Cannes.

In concorso:

The Square di Ruben Ostlund

Fuori concorso:

D’après une histoire vraie di Roman Polanski

Un Certain Regard:

La Cordillera di Santiago Mitre

Walking past the Future di Li Ruijun

Proiezioni speciali:

Le Vénérable W. di Barbet Schroeder

Carré 35 di Eric Caravaca

Proiezioni per bambini:

Zombillénium di Arthur de Pins e Alexis Ducord

Ci sarà inoltre spazio per un tributo ad André Téchiné con la proiezione del suo ultimo film,, e per un evento con un concerto e un film di, il cuiverrà proiettato a Cinéma de la plage.

