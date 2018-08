Cancellata l'uscita del nuovo film con Johnny Depp, City of Lies

NOTIZIE

07.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Non c'è pace per Johnny Depp . A un mese dalla notizia sul location manager che ha fatto causa alla star per un pugno da lui ricevuto sul set di City of Lies , Global Road Entertainment ha cancellato l'uscita del film, previsto per il 7 settembre. Le ragioni sono per ora sconosciute.

Non è detto che la scelta abbia a che fare con l'attuale percezione di Depp presso l'opinione pubblica o la causa legale. Ma qualunque sia la ragione, non è un buon segno che l'uscita venga sospesa senza cerimonie appena un mese prima. Potrebbe significare anche che lo Studio non è soddisfatto del film e teme un flop.

Randall Sullivan, City of Lies racconta le indagini sul doppio omicidio dei rapper Notorious B.I.G. E Tupac Shakur negli anni '90. Accanto a Depp nel cast c'è Forest Whitaker, mentre alla regia troviamo Brad Furman, autore di The Lincoln Lawyer. Prossimamente, Depp tornerà anche nei panni di Grindelwald nel sequel di Animali fantastici e dove trovarli, Tratto dal libro “LAbyrinth” di, City of Lies racconta le indagini sul doppio omicidio dei rapper Notorious B.I.G. E Tupac Shakur negli anni '90. Accanto a Depp nel cast c'è, mentre alla regia troviamo, autore di The Lincoln Lawyer. Prossimamente, Depp tornerà anche nei panni di Grindelwald nel sequel di Animali fantastici e dove trovarli, Animali fantastici: I crimini di Grindelwald . Anche in quel caso, la decisione di mantenere Depp nel ruolo aveva scatenato una protesta dei fan, in seguito alla quale era dovuta intervenire J.K. Rowling di persona in difesa dell'attore.

Dopo il turbolento divorzio con Amber Heard , Depp ha inoltre rilasciato un'intervista a Rolling Stone in cui ha confessato, tra le altre cose, di aver contemplato il suicidio. Il mese scorso ha chiuso una causa con i suoi ex manager che lo accusavano di spendere denaro a un ritmo insostenibile.

Fonte: Variety