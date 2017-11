C'è anche Il Cratere tra i vincitori del TIFF 2017

Mentre La vita possibile di Ivano De Matteo continua a essere apprezzato dal pubblico giapponese, altri titoli italiani si avviano ad uscire nelle sale cinematografiche del Sol Levante. Un mercato molto ambito, dalla Cina al Giappone, da Taiwan a Singapore, che sembra avere un occhio di riguardo per il nostro cinema. Come dimostra la presenza di Una questione privata dei fratelli Taviani (presentato alla Festa di Roma in quasi contemporanea) inserito nella sezione World Focus del. Che per la sua trentesima edizione ha voluto in concorso Il cratere di Silvia Luzi e Luca Bellino , film molto piaciuto alla giuria presieduta da Tommy Lee Jones, che gli ha voluto consegnare il suo. Un onore - in una kermesse dove sono passati anche Steven Soderbergh e Al Gore - che potrebbe esser presto bissato da un successo anche commerciale proprio a Tokyo e dintorni…Di seguito,di Semih Kaplano?lu($ 50.000)di Luca Bellino e Silvia Luzi($ 20.000)per Aqérat/We the Dead($ 5.000)per Maryline($ 5.000)per The Looming Storm($ 5.000)di Dong Yue($ 5.000)di Teemu Nikki($ 5.000)di Akiko Ohku($ 10.000)di Akio Fujimoto($ 10.000)di Zhou Ziyang(per Passage of Life)di Hikaru Toda? 1.000.000La prima edizione delappena istituito dal Tokyo International Film Festival per premiare gli interpreti, vede un quartetto di nomi giovani a dividersi la 'posta', in quanto tutti parimenti meritori e talentosi, delle vere 'gemme' appunto che ci si aspetta brilleranno sempre più:(per Tremble All You Want),(Tokyo Night Sky Is Always the Densest Shade of Blue),(Maryline) e(Aqérat/We the Dead), scelte tra tutti gli interpreti visti nei film presentati al festival.