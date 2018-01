Brigitte Bardot contro il movimento #MeToo: "E' ipocrita"

NOTIZIE

18.01.2018 - Autore: A.L. (Nexta)



In una intervista rilasciata a Paris Match la 83enne ha così definito il #MeToo: 'ipocrita, ridicolo e poco interessante nella maggior parte dei casi'. Specificando poi che questo giudizio non si applica alle donne in generale ma solo alle donne attrici.



Ha poi aggiunto: “Molte attrici giocano e stuzzicano i produttori per avere un ruolo. Poi, per fare in modo che si parli di loro, dicono di essere state molestate".

"Non sono mai stata vittima di molestie sessuali. E mi è piaciuto quando un uomo mi ha detto che ero bella o che avevo un bel didietro". "Questo tipo di comportamento mi piace".



Non è la prima volta che l'attrice francese esprime con le sua affermazioni un indirizzo ideologico di tipo conservatore. Secondo The Guardian tra il 1997 e il 2008 la Bardot è stata più volte citata per 'istigazione all'odio razziale'. In un caso dei tanti ha dovuto pagare una multa di 20,000 dollari. Bardot è anche una dichiarata fan di Marine Le Pen leader del partito di estrema destra francese Le Front National.



Fonte: Variety/Jezebel