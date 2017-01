Bridget Jones's Baby arriva in home video: ecco una clip esclusiva dal making of

Universal Pictures Home Entertainment Italia si appresta a distribuire nei negozi Bridget Jones's Baby , il terzo capitolo della saga di Bridget Jones che arriverà in DVD e Blu-Ray a partire dal 4 gennaio. Con l'occasione, vi mostriamo in esclusiva una clip dal dietro le quinte del film, incentrata su Sharon Maguire , regista del primo capitolo ( Il diario di Bridget Jones ) che torna qui dietro la macchina da presa.“Sono rimasta davvero sorpresa quando ho ricevuto il copione – spiega la regista – Mentre lo leggevo ho avuto un po' di paura, perché ho pensato: 'Non so se voglio ripensare alla mia vita di 15 anni fa'. Ma ero curiosa di vedere cosa era successo ai personaggi. Poi, una volta letto, mi ha entusiasmato moltissimo”.Il nuovo film vede il ritorno di Renée Zellweger Colin Firth nei panni di Bridget e Mark Darcy, con Patrick Dempsey a riempire il vuoto lasciato da Hugh Grant nel ruolo di un nuovo spasimante di Bridget, Jack. Nel terzo capitolo delle avventure tratte dai libri di, Bridget, ormai sulla quarantina e di nuovo da sola dopo aver rotto con Mark, decide di concentrarsi sul suo lavoro e circondarsi di amici vecchi e nuovi. Ma la sua vita prenderà una piega inattesa quando incontrerà l’affascinante americano Jack, il pretendente che Mark non sarà mai. Con un colpo di scena inatteso, Bridget si ritroverà incinta (e assistita dalla dottoressa Rawlings, interpretata dal Premio Oscar), ma con un imprevisto… può essere sicura solo al cinquanta per cento di chi sia veramente il padre...Audio: Inglese DTS-HD Master Audio 5.1; Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo DTS Surround 5.1Video: 1080p High-Definition Letterbox 2.40:1Sottotitoli: Italiano, Inglese per non udenti, Francese, Tedesco, Spagnolo, OlandeseContenuti Speciali: Finale alternativo • Scene eliminate/alternative • Errori • Il making of di Bridget Jones’s Baby • Mr. Darcy alla riscossa • Le prime parole del bambino • In London, in loveAudio: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo - Dolby Digital 5.1Video: Formato Anamorfico Widescreen 2.40:1Sottotitoli: Italiano, Inglese per non udenti, Francese, Tedesco, Spagnolo, OlandeseContenuti Speciali: Finale alternativo • Scene eliminate/alternative • Errori • Il making of di Bridget Jones’s Baby