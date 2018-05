NOTIZIE

Bradley Cooper ancora con Clint Eastwood in The Mule

21.05.2018 - Autore: Marco Triolo



The Mule è ispirato a una storia vera raccontata in un articolo del New York Times, scritto da Sam Dolnick nel 2014. Eastwood sarà Earl Stone, un ottantenne che, di fronte a una prospettiva di fallimento, accetta un lavoro come corriere. Senza sapere, però, che la merce da lui trasportata è la droga di un potente cartello messicano. Stone finisce nel radar di Colin Bates, agente DEA che inizia a indagare su di lui. Questo è il ruolo che potrebbe andare a Bradley Cooper.

È nata una stella, il suo debutto alla regia che lo vede anche protagonista accanto a Lady Gaga. E sta persino iniziando a lavorare al suo prossimo progetto da regista, Nel frattempo, Cooper sta completando la lavorazione di, il suo debutto alla regia che lo vede anche protagonista accanto a Lady Gaga. E sta persino iniziando a lavorare al suo prossimo progetto da regista, Bernstein , biopic del compositore Leonard Bernstein.

Fonte: Variety