Bond 25: Paul McGuigan alla regia del nuovo 007? 

NOTIZIE

02.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Bond 25. Sam Mendes ovviamente non tornerà per la terza volta, la Eon Production di Michael Wilson e Barbara Broccoli sta negoziando con diversi studios i termini della distribuzione del film (in lizza ci sono Warner Bros., Fox, Universal, Sony e Annapurna) e sta anche cominciando a ragionare su chi dirigerà il film. C'è ancora molta incertezza sul futuro della saga di James Bond, dalla presenza non scontata di Daniel Craig nel ruolo, al distributore internazionale, via via fino al regista di. Sam Mendes ovviamente non tornerà per la terza volta, la Eon Production di Michael Wilson e Barbara Broccoli sta negoziando con diversi studios i termini della distribuzione del film (in lizza ci sono Warner Bros., Fox, Universal, Sony e Annapurna) e sta anche cominciando a ragionare su chi dirigerà il film.

Il nome che sta circolando in questo momento è quello di Paul McGuigan , un cambio radicale di scenario rispetto a Mendes. McGuigan segnerebbe un ritorno ai registi “artigiani” per la saga, in contrasto con la direzione autoriale recente (prima di Mendes c'era stato Marc Forster). Siamo, insomma, più dalle parti di un Martin Campbell , e chi conosce e ama la saga di Bond sa che questo non è necessariamente un problema. Campbell ha infatti diretto due degli 007 migliori di sempre, GoldenEye e Casino Royale.

Slevin – Patto criminale, Push e Victor – La storia segreta del dottor Frankenstein. La voce che gira è che la Eon sia talmente contenta di Film Stars Don't Lie in Liverpool, film diretto per loro proprio da McGuigan, da volergli offrire il posto per Bond 25. Certamente, Sherlock e Slevin sono un buon biglietto da visita per la saga di 007, che dopo il fallimento critico di Lo scozzese McGuigan è un mestierante che ha diretto alcuni dei migliori episodi di Sherlock , oltre ai film. La voce che gira è che la Eon sia talmente contenta di Film Stars Don't Lie in Liverpool, film diretto per loro proprio da McGuigan, da volergli offrire il posto per Bond 25. Certamente, Sherlock e Slevin sono un buon biglietto da visita per la saga di 007, che dopo il fallimento critico di Spectre necessita forse di un minimo lifting – se non altro nel tono. E non guasterebbe avere un regista in grado di infondere ritmo e leggerezza alla serie.

Jeffrey Wright potrebbe riprendere il ruolo dell'agente CIA Felix Leiter, e Dave Bautista si è detto interessato a tornare nei panni di Hinx. Per ora non si sa nulla di un eventuale coinvolgimento di Christoph Waltz nei panni di Blofeld, arci-nemico dell'agente segreto di Ian Fleming. Daniel Craig è vicinissimo a firmare il contratto per tornare al ruolo per l'ultima volta, ora che Tom Hiddleston sembra (fortunatamente) fuori dai giochi.potrebbe riprendere il ruolo dell'agente CIA Felix Leiter, esi è detto interessato a tornare nei panni di Hinx. Per ora non si sa nulla di un eventuale coinvolgimento dinei panni di Blofeld, arci-nemico dell'agente segreto di Ian Fleming.

Fonte: IndieWire