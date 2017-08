Bohemian Rhapsody: ecco gli attori che interpreteranno i Queen al cinema

NOTIZIE

Bohemian Rhapsody, il biopic dedicato a Freddie Mercury e i Queen diretto da , il biopic dedicato a Freddie Mercury e i Queen diretto da Bryan Singer , ha trovato gli altri membri della band che affiancheranno Rami Malek (Mr. Robot), già scelto per interpretare il leggendario frontman.

Si tratta di, che vedremo rispettivamente nei panni di John Deacon (bassista), Roger Taylor (batterista) e Brian May (chitarrista). Andiamo a conoscerli...

Joseph Mazzello è noto per il ruolo del piccolo Tim nell'originale John Deacon, compositore di diversi successi dei Queen come “You're My Best Friend”, “Another One Bites the Dust” e “I Want to Break Free”. è noto per il ruolo del piccolo Tim nell'originale Jurassic Park . Negli ultimi anni è apparso nella serie The Pacific, in G.I. Joe – La vendetta e nelle serie Justified e Person of Interest. Il suo ruolo è quello del bassista, compositore di diversi successi dei Queen come “You're My Best Friend”, “Another One Bites the Dust” e “I Want to Break Free”.

Ben Hardy ha interpretato EastEnders e X-Men: Apocalisse e presto lo vedremo nel biopic Mary Shelley accanto a Elle Fanning. In Bohemian Rhapsody interpreta il batterista Roger Taylor, anch'egli compositore di almeno un brano in ogni album dei Queen. La sua voce si sentiva spesso nei cori, ma Taylor cantava anche diverse canzoni del gruppo.

Infine, il leggendario chitarrista Brian May, co-fondatore della band con Mercury e Taylor, sarà interpretato da Gwilym Lee, visto in The Tourist, L'ispettore Barnaby e Jamestown.

La somiglianza degli attori con i membri dei Queen è notevole. Di certo ricordano le loro controparti molto più di Malek, che ha rimpiazzato il perfetto Sacha Baron Cohen nel ruolo di Mercury. C'è da sperare, comunque, che l'interesse di Singer non sia solo quello di realizzare una parata di sosia.

Il rischio però è alto. Il biopic è realizzato con la benedizione dei Queen stessi, e ciò non è mai un buon segno quando si intende raccontare vite a volte controverse. Soprattutto visto che, per un periodo della loro carriera, i Queen hanno dovuto superare una crisi interna, prima che la malattia di Mercury venisse rivelata al mondo.



Fonte: The Hollywood Reporter