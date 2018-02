Bob Marley, in arrivo un film d'animazione dedicato al leggendario musicista

NOTIZIE

07.02.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Bob Marley, che includerà i suoi brani più famosi. Il progetto è descritto come “una lettera d'amore alla leggendaria musica del compianto Marley e al popolo della Giamaica”. Sarà scritto da Kenya Barris, creatore della serie TV Polygram Entertainment e Twentieth Century Fox Animation hanno unito le forze per realizzare un film d'animazione dedicato a, che includerà i suoi brani più famosi. Il progetto è descritto come “una lettera d'amore alla leggendaria musica del compianto Marley e al popolo della Giamaica”. Sarà scritto da, creatore della serie TV Black-ish , e prodotto tramite la sua compagnia Khalablo In Society come parte di un contratto di esclusiva con la Fox.

“Non solo abbiamo l'opportunità di costruire un nuovo rapporto di lavoro per lo Studio, ma quella di raccontare una storia ispirata alla musica di Bob Marley, una delle più grandi icone musicali dei nostri tempi”, hanno dichiarato i co-presidenti di Fox Animation, Andrea Miloro e Robert Baird.

Tra i produttori del film d'animazione ci saranno anche Cedella Marley, figlia di Bob e Rita Marley, e David Blackman, capo di Polygram Entertainment. “Mio padre ha ispirato arte e artisti in tutto il mondo e sono felice di imbarcarmi in una nuova avventura creativa che renderà omaggio alla sua musica incredibile – afferma la Marley in un comunicato – Non vediamo l'ora di lavorare con Kenya Barris e David Blackman su questo progetto, e con Fox Animation, che ci ha dato un palcoscenico per presentare la musica di mio padre a una nuova generazione”.

Fonte: Variety