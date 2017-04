Blade Runner 2049: svelati nuovi dettagli sul personaggio di Barkhad Abdi

È tra i sequel più attesi dell'anno e a buon diritto… Non sorprenderà, quindi, che ogni notizia che riguardi il Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve susciti un certo clamore, per la pesante eredità del Cult di Ridley Scott e per la presenza di grandi attori, o per le indiscrezioni che ci regalano di tanto in tanto sui personaggi che li vedremo interpretare, come ha appena fatto B(incredibile esordiente nel Captain Phillips del 2013, per il quale ottenne una Nomination all'Oscar come Miglior Attore non Protagonista).Allora la sua carriera era agli inizi, ma il successo ottenuto in quello storico punto di partenza resta un'asticella da superare, anche per il diretto interessato che - dopo esser apparso in Il diritto di uccidere, Grimsby - Attenti a quell'altro e nel prossimo Dabka - lo dichiara esplicitamente:, come se fosse l'ultima volta che mi succede., è il mio obiettivo. Così, ogni volta che ho una opportunità, faccio tutto il possibile".In questo caso nei panni di, come l'attore di origine somala ha rivelato alla rivista Heat Vision,… Un dettaglio, ma uno di quei dettagli sui quali i fan potrebbero continuare a scervellarsi fino all'uscita del film. Niente che preoccupi il nostro Barkhad Abdi , per nulla spaventato dalla responsabilità nei loro confronti, come lui stesso ha confermato".