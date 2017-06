Black Panther torna al cinema: il teaser trailer del nuovo film Marvel

NOTIZIE

"Il mondo sta cambiando. Presto ci saranno solo conquistati e conquistatori. Sei una brava persona. Di cuore. E' difficile per uno come te essere Re".



Andy Serkis e Martin Freeman con il primo che definisce Wakanda "la vera El Dorado". La Marvel svela il primo trailer di Black Panther , supereroe già visto come parte integrante del team Iron Man in Captain America: Civil War , che adesso seguiremo nella sua nazione, Wakanda, un luogo tanto affascinante quanto pericoloso. Il teaser trailer si apre con la macchina da presa che sorvola immense cascate e ci invita all'interno del regno di T'Challa. A quel punto assistiamo all'interrogatorio tracon il primo che definisce Wakanda "la vera El Dorado".

Creed, spinoff di Rocky. Qui il teaser trailer italiano:



Chadwick Boseman riprende il ruolo di Black Panther in questa origin story diretta da Ryan Coogler , già regista dell'ottimo, spinoff di Rocky.



Qui il filmato nella versione originale:







La sinossi ufficiale di Black Panther:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T'Challa tornare nell'isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T'Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

Black Panther, interpretato anche da Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira (la Michonne di The Walking Dead), Angela Bassett e Forest Whitaker, arriverà sugli schermi da febbraio 2018 distribuito da The Walt Disney Company Italia.