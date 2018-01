Black Panther: il nuovo trailer Marvel annuncia le prevendite dei biglietti

NOTIZIE

09.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







In USA sono partite le vendite anticipate dei biglietti per Black Panther , il nuovo film Marvel Studios in arrivo a febbraio, e Marvel/Disney ha deciso di diffondere un nuovo spot TV per annunciare la cosa. Eccolo.

Il trailer non rivela molto di nuovo sul film, di cui ora sappiamo anche che alcune delle sequenze chiave sono state girate in un formato pensato per l'IMAX, con una ratio di 1.9:1. Chi vedrà il film nelle sale normali non noterà alcuna differenza, mentre chi sceglierà i cinema IMAX vedrà l'immagine espandersi del 26% in queste scene.

Black Panther, diretto dal regista di Creed – Nato per combattere, Ryan Coogler , riprende da dove terminava Captain America: Civil War . Il re di Wakanda, T'Chaka, è morto durante un attentato e suo figlio T'Challa ( Chadwick Boseman ) ritorna nel paese natale per ereditare il trono e anche qualcos'altro: il costume di Pantera Nera, difensore di Wakanda da generazioni. A differenza dei vicini stati africani, il Wakanda non è un paese del terzo mondo perché possiede le uniche miniere di vibranio (il metallo più potente al mondo, lo stesso dello scudo di Captain America) sulla Terra. Per proteggere queste scorte preziose, Wakanda è rimasto isolato dal resto del mondo per secoli, ma ora T'Challa si vedrà costretto a interrompere questa tradizione per fermare una minaccia al Wakanda e al mondo intero.