Black Panther e Stranger Things trionfano agli MTV Movie & TV Awards

19.06.2018 - Autore: Marco Triolo



È stata la serata di Black Panther Stranger Things agli MTV Movie & TV Awards 2018. Il film Marvel e la serie Netflix, che guidavano con sette nomination a testa, hanno vinto in diverse categorie. La cerimonia si è tenuta al Barker Hangar del Santa Monica Airport, ed è stata presentata dall'attrice Tiffany Haddish , che ha anche ritirato un premio per la migliore performance in una commedia.

La particolarità degli MTV Movie Awards è quella di aver lasciato indietro le classiche divisioni di genere nelle categorie. Dalla scorsa edizione non si premiano più “il migliore attore” o “la migliore attrice”, ma “la miglior performance”. E quest'anno si è fatto un ulteriore passo avanti premiando un bacio gay (dal film Tuo, Simon ) nella categoria “miglior bacio”. Ecco tutti i vincitori degli MTV Movie & TV Awards.

Miglior film

Black Panther

Miglior serie TV

Stranger Things

Miglior performance in un film

Chadwick Boseman — Black Panther

Miglior performance in una serie TV

Millie Bobby Brown — Stranger Things

Miglior eroe

Chadwick Boseman (T’Challa/Black Panther) — Black Panther

Miglior cattivo

Michael B. Jordan (N’Jadaka/Erik Killmonger) — Black Panther

Miglior bacio

Tuo, Simon — Nick Robinson (Simon) e Keiynan Lonsdale (Bram)

Performance più spaventata

Noah Schnapp (Will Byers) — Stranger Things

Migliore squadra

It — Finn Wolfhard (Richie), Sophia Lillis (Beverly), Jaeden Lieberher (Bill), Jack Dylan Grazer (Eddie), Wyatt Oleff (Stanley), Jeremy Ray Taylor (Ben), Chosen Jacobs (Mike)

Miglior performance in una commedia

Tiffany Haddish — Il viaggio delle ragazze

Ruba-scene

Madelaine Petsch (Cheryl Blossom) — Riverdale

Miglior combattimento

Wonder Woman — Gal Gadot (Wonder Woman) contro i soldati tedeschi

Miglior documentario musicale

Gaga: Five Foot Two

Miglior reality show

Keeping Up with the Kardashians

Trailblazer Award

Lena Waithe

Generation Award

Chris Pratt