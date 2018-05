Biografilm Festival, i film da vedere al festival delle vite straordinarie

sostiene, direttore artistico del, nel presentare la quattordicesima edizione della manifestazione, in programma. Una occasione, che si rinnova, di indagare le nuove tendenze cinematografiche, anche attraverso i film migliori espressi dagli altri festival europei e internazionali, o scandagliando il panorama italiano di genere per dare visibilità a nuovi autori e un punto di riferimento ai produttori nostrani.Tra i titoli di spicco, e più attesi, sicuramente ildi cui vi parlammo proprio dal Festival di Cannes . Ma dalla Croisette arriveranno anche l'opera rock Summer del regista dissidente Kirill Serebrennikov, l'emozionante viaggio nel passato e sulla frontiera italofrancese alla vigilia della Grande Guerra di Les Gardiennes di Xavier Beauvois, il surreale- vera sorpresa della Semaine de la Critique - e lo straordinariodi Mark Cousin, da non perdere se si vuole scoprire davvero il regista di Quarto Potere.Molto attesi il discusso Orso d'Oro di Berlino (Touch Me Not, di Adina Pintilie , che saràospite del Festival) e l'Orso d'Argento Mug di Malgorzata Szumowska, oltre ai vari 'acquisti' dal Sundance:di Alexandria Bombach (rivelazione della kermesse e vincitrice del premio alla miglior regia), glidi Luoshy e Sivan, l'incredibile Matang/Maya/M.I.A di Stephen Loveridge e ilche riporta proprio al Biogra Jeremiah Zagar, appena insignito del NEXT Innovator Award!E se The Killing of a Sacred Deer dello Yorgos Lanthimos di The Lobster sarà il titolo che il grosso del pubblico bolognese non vede l'ora di scoprire (dopo il passaggio a Cannes dell'anno scorso), di certo sarà bene mettere in agenda - oltre agli evidenziati sopra - qualcuno dei film che vi presentiamo di seguito. Non prima di aver ricordato il solito ricco programma die soprattutto: la novità della sezione- con cui il Festival sale "sul carro del vincitore" della serialità di qualità, aprendosi in prospettiva a un futuro più articolato e promettente - e le(per il pubblico delle sale cinematografiche selezionate insieme a I Wonder Pictures) e(pensata per favorire chi è arrivato in Emilia-Romagna dall'estero e ha deciso di restare a viverci).In, il regista, pittore, artista a tutto tondo Peter Greenaway, premiato l’anno scorso con il Celebration of Lives Award, racconta il suo mondo in un emozionante dialogo con sua figlia nel film diretto dalla moglie Saskia Boddeke.In anteprima mondiale a Biografilm 2018 sarà poi presentato il primo film interamente dedicato al genio del grande architetto italiano,di Carlos Saura, un ritratto che diventa presto riflessione sul processo creativo.È in anteprima mondiale a Bologna anche, in cui il celebre fumettista, durante il suo secondo viaggio in Giappone, ricorda le sue esperienze disegnando i paesaggi e i personaggi incontrati, riflettendo sul tempo e sulla cultura di un Paese così lontano che tuttavia lo ha influenzato profondamente.Haruki Murakami, o meglio la sua arte vista attraverso gli occhi di chi è chiamato a tradurre le sue opere, è protagonista didi Nitesh Anjaan, un film che oscilla costantemente tra sogno e realtà e, come spesso accade nelle opere dell’autore, spalanca le porte a percorsi nuovi e straordinari.Tra i musicisti, imperdibili in anteprima a Biografilm – in Concorso Internazionale – il ritratto dello straordinario musicista e sperimentatore Chilly Gonzales (ancora poco noto in Italia, ma non all'estero),di Philipp Jedicke.