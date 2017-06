Bill Cosby usò la propria fama per violentare Andrea Constand: la tesi dell'accusa

NOTIZIE

Al via in Pennsylvania al processo contro l'ex comico noto per I Robinson

Temple University nel lontano 2004 conosciuta ad una partita di basket. Lo ha detto il pubblico ministero Kristen Feden nella dichiarazione che apre il controverso processo. La donna aveva 19 anni al tempo delle presunte violenze. Il processo a Bill Cosby è cominciato solo lo scorso lunedì e sull'ex comico pesano già accuse molto consistenti. Le prime fasi del processo vedono l'imputato, secondo l'accusa e come riporta The Hollywwod Reporter, colpevole di aver usato la sua fama e il suo potere per violentare Andrea Constand, una impiegata dellanel lontano 2004 conosciuta ad una partita di basket. Lo ha detto il pubblico ministero Kristen Feden nella dichiarazione che apre il controverso processo. La donna aveva 19 anni al tempo delle presunte violenze.



La star della TV ha in precedenza ammesso sotto giuramento di aver somministrato alla donna alcune pillole stordenti e di averle toccato i genitali mentre dormiva sul suo divano nella casa di Filadelfia. L'avvocato difensore di Cosby, Brian McMonagle ha accusato la donna di numerevoli falle nella sua accusa, sostenendo che i due avessero una relazione e che i rapporti fossero quindi consensuali. Secondo il difensore Cosby somministrò alla donna solamente delle medicine anti-raffreddore perché essa sosteneva di non riuscire a dormire.



"Non poteva dire no" ha dichiarato la Feden, "non poteva muoversi, non poteva parlare. Era paralizzata. Ghiacciata, senza capacità di reazione".



Secondo la difesa la Constand sarebbe una testimone inattendibile perché nel corso degli anni ha cambiato la data del loro presunto incontro, da metà marzo a metà gennaio del 2004, e perché avrebbe affermato che prima dell'incontro i due non si sarebbero mai parlati mentre i tabulati telefonici mostrano che tra i due intercorsero circa 72 chiamate.



L'attore americano che oggi ha 79 anni ed è quasi del tutto cieco, potrebbe scontare dieci anni di carcere se condannato. Al processo è arrivato sorretto da un bastone e accompagnato dalla sua portavoce. La moglie di Cosby, Camille, non era presente in tribunale. L'attrice



Constand, che oggi ha 44 anni, dovrebbe presto testimoniare pubblicamente contro l'attore. Un'altra donna che Cosby è accusato di aver drogato e violentato dovrebbe testimoniare a sostegno della tesi che l'attore fosse un violentatore seriale.

Cosby ha avuto una carriera lunga e costellata di successi. Il suo patrimonio ammonta a circa 400 mila milioni di dollari.

Nel 2015 la denuncia di Constand ha fatto emergere le tantissime relazioni extramatrimoniali dell'attore, oltre al fatto che Cosby usasse il Metaqualone a partire dagli anni '70 per somministrarlo alle donne con le quali desiderava fare sesso. Da quel momento decine di donne hanno rivelato di essere state violentate dall'attore. Sarebbero circa 60 le vittime accertate, ma solo il caso di Constand è arrivato alla sbarra mentre gli altri sarebbero non più perseguibili perché caduti in prescrizione. Tuttavia alcune delle vittime testimonieranno comunque al processo contro l'ex papà Robinson.