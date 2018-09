Bill Cosby condannato a una pena da tre a dieci anni per abusi sessuali

NOTIZIE

26.09.2018 - Autore: Marco Triolo



Andrea Constand, la donna di Philadelphia le cui accuse all'attore, nel 2015, hanno scoperchiato il vaso di Pandora della sua attività di predatore sessuale. Cosby dovrà scontare la pena minima di tre anni prima di poter fare domanda per la libertà sulla parola. Bill Cosby è stato condannato a una pena da tre a dieci anni di carcere per il caso di abuso sessuale su, la donna di Philadelphia le cui accuse all'attore, nel 2015, hanno scoperchiato il vaso di Pandora della sua attività di predatore sessuale. Cosby dovrà scontare la pena minima di tre anni prima di poter fare domanda per la libertà sulla parola.

“Questo è un crimine serio”, ha dichiarato il giudice Steven T. O'Neill quando ha emesso la sentenza, dopo aver rifiutato la richiesta della difesa per gli arresti domiciliari. O'Neill non ha accettato nemmeno che Cosby potesse scontare la pena in una prigione di contea invece che una statale della Pennsylvania (anche se sarà molto probabilmente un carcere per anziani e disabili). Il giudice ha spiegato di aver dato “molto peso all'impatto del crimine sulla vittima e la sua famiglia”.

Mentre Cosby, dopo essersi tolto giacca, cravatta e orologio, veniva scortato in manette fuori dall'aula, il suo portavoce Andrew Wyatt denunciava all'esterno del tribunale il processo a Cosby, a detta sua “il più razzista e sessista nella storia degli Stati Uniti”. Puntando il dito contro “donne bianche che battono cassa accusando uomini neri di essere predatori sessuali”. “Hanno perseguitato anche Gesù, e guardate cosa è successo”, ha aggiunto. Camille, moglie di Bill Cosby, ha rilasciato un comunicato in cui attacca l'accusa per aver usato “prove falsificate”.

Victoria Valentino: “Siamo estremamente felici”, ha detto della sentenza. “Si trattava di calare il sipario in modo che potessimo lasciarci tutto quanto alle spalle”.



LEGGI ANCHE: FILM E SERIE TV IN DIECI COFANETTI DA NON PERDERE. Alcune delle donne che hanno accusato l'ex star dei Robinson dopo Andrea Constand erano presenti alla lettura della sentenza. Tra queste, l'ex coniglietta di Playboy: “Siamo estremamente felici”, ha detto della sentenza. “Si trattava di calare il sipario in modo che potessimo lasciarci tutto quanto alle spalle”.

Fonte: Variety