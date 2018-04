Bernardo Bertolucci contro Ridley Scott: ‘Con Kevin Spacey è stato vergognoso’

NOTIZIE

Il regista ospite del Bif&st 2018 non ha condiviso la scelta di aver rimpiazzato Spacey in Tutti i soldi del mondo

30.04.2018 - Autore: A.L.



Teatro Petruzzelli di Bari dove si è svolto parte del Bif&st 2018 il regista



Il giudizio di Bertolucci riguarda il modo in cui il regista britannico ha deciso di sostituire l’attore americano nel film Christopher Plummer. Tutto questo per non danneggiare la promozione del film dopo la denuncia di alcune molestie nei confronti di Spacey. Daldove si è svolto parte del Bif&st 2018 il regista Bernardo Bertolucci accusa Ridley Scott di essersi comportato in maniera vergognosa nei confronti di Kevin Spacey dopo gli scandali sessuali che lo hanno coinvolto.Il giudizio di Bertolucci riguarda il modo in cui il regista britannico ha deciso di sostituire l’attore americano nel film Tutti i soldi del mondo rigirando le scene che lo vedevano protagonista in nove giorni e mettendo al suo posto l’attore. Tutto questo per non danneggiare la promozione del film dopo la denuncia di alcune molestie nei confronti di Spacey.

Bertolucci nel corso di un incontro con il pubblico ha dichiarato di aver sentito subito l’impulso di contattare l’editor di lunga data di Scott Pietro Scalia (cha ha lavorato con il regista in Sopravvissuto - The Martian ndr) per affidargli il suo pensiero sulla faccenda. 'Scott si sarebbe dovuto vergognare’. Secondo il regista di nel corso di un incontro con il pubblico ha dichiarato di aver sentito subito l’impulso di contattare l’editor di lunga data di Scott Pietro Scalia (cha ha lavorato con il regista in Sopravvissuto - The Martian ndr) per affidargli il suo pensiero sulla faccenda. 'Scott si sarebbe dovuto vergognare’. Secondo il regista di Ultimo tango a Parigi Scott non avrebbe fatto altro che cedere alle troppe pressioni.

‘Immediatamente mi è venuta voglia di fare un film con Spacey’, ha concluso poi Bertolucci.

Il regista italiano ha poi aggiunto che ritiene di dover dare il suo massimo sostegno al movimento Me Too, soprattutto per la maniera con cui sta facendo emergere la mole di violenze sessuali contro le donne.

La dichiarazione di Bertolucci ha tuttavia fatto il giro del mondo venendo riportata su numerosi giornali italiani e internazionali.

Maria Schneider i dettagli della famosa scena del burro in Ultimo tango a Parigi. La ricostruzione dei fatti racconta che il regista non avvertì l’attrice di aver cambiato la scena scritta nel copione aggiungendo il dettaglio del burro solo per avere una reazione di sorpresa e angoscia rispetto allo stupro simulato più veritiera. La Schneider dichiarò poi che per questo si sentì ‘in parte stuprata da Brando e da Bertolucci’.



LEGGI ANCHE: LO SCANDALO BERTOLUCCI E ULTIMO TANGO A PARIGI, ECCO PERCHE' è UNA MONTATURA Lo stesso Bertolucci è stato negli anni protagonista di numerose critiche per non aver rivelato all’attricei dettagli della famosain Ultimo tango a Parigi. La ricostruzione dei fatti racconta che il regista non avvertì l’attrice di aver cambiato la scena scritta nel copione aggiungendo il dettaglio del burro solo per avere una reazione di sorpresa e angoscia rispetto allo stupro simulato più veritiera. La Schneider dichiarò poi che per questo si sentì ‘in parte stuprata da Brando e da Bertolucci’.

Bertolucci ha dichiarato a Bari che la Schneider: ‘Era felice sul set. Non credete ai social quando dicono che fu stupro: la scena fu pura simulazione’.

Ultimo tango a Parigi tornerà nelle sale per le giornate del 21, 22 e 23 maggio nella nuova versione restaurata.

Fonte: The Hollywood Reporter.