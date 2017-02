NOTIZIE

Berlinale: On Body and Soul, la storia d'amore ungherese vince l'Orso d'oro

18.02.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



La cultura come arma più potente per tenerci uniti. Questo è il messaggio che la 67° edizione della Berlinale grida a squarciagola attraverso i suoi ospiti e tramite la voce dei premiati nel corso della cerimonia di chiusura del Festival.



Il presidente di giuria Paul Verhoeven assegna l'orso d'oro al miglior film a On Body and Soul, diretto dall'ungherese Ildikó Enyedi. "Questo film ridefinisce il senso di una parola che usiamo troppo facilmente: compassione" - afferma Verhoeven.



Ambientato in un macello di Budapest, On Body and Soul racconta la storia d'amore tra la giovane solitaria Maria, totalmente devota al suo lavoro, e il suo capo Endre, anche lui un tipo abbastanza isolato. Due persone che scoprono di condividere le stesse emozioni e gli stessi desideri. "Abbiamo lavorato sodo per fare questo film, ma una grande parte del lavoro è stata nascondere quello che stavamo facendo - dichiara la regista - Volevamo presentarvi un film semplice come un bicchiere d'acqua. E' stato rischioso, ci credevamo tutti ma c'era sempre il rischio rappresentato dal pubblico: ci avrebbero seguito in questo viaggio? (...) Sono grata alla giuria e agli spettatori: venire qui in platea e ascoltare il pubblico durante la prima proiezione è stato un punto di svolta. Non lo dimenticherò mai".



Ecco tutti i premiati della 67° Berlinale



Orso d'oro al miglior film

Testr?l és lélekr?l (On Body and Soul), di Ildikó Enyedi

Orso d'argento - Gran premio della giuria

Félicité, di Alain Gomis



Orso d'argento al migliore regista

Aki Kaurismaki - The Other Side of Hope



Orso d'argento alla miglior sceneggiatura

Sebastián Lelio e Gonzalo Maza - Una mujer fantástica

Orso d'argento al miglior attore

Georg Friedrich - Helle Nächte (Bright Nights)

Orso d'argento alla migliore attrice

Kim Minhee - On the Beach at Night Alone

Alfred Bauer Award per un film che apre nuove prospettive

Pokot (Spoor), di Agnieszka Holland