Berlinale: in apertura il biopic su Django Reinhardt

aprirà la Berlinale. Ma non il pistolero di Franco Nero, né tantomeno quello di Tarantino. Django è un biopic dedicato al leggendario chitarrista, debutto alla regia di. Il film verrà proiettato in apertura del festival il 9 febbraio e parteciperà al concorso della 67a Berlinale.La storia è quella di Django Reinhardt, chitarrista e compositore che fu costretto a fuggire dalla Parigi occupata dai nazisti nel 1943, poiché le sue origini sinti mettevano in pericolo lui e la sua famiglia sotto il regime di Hitler. “Django Reinhardt è stato uno dei più brillanti pionieri del jazz europeo e il padre del Gypsy Swing – ha dichiarato il direttore della Berlinale,– Django racconta in maniera appassionante un capitolo nella movimentata vita del musicista ed è una profonda storia di sopravvivenza. Il pericolo costante, la fuga e le atrocità commesse contro la sua famiglia non riuscirono a farlo smettere di suonare”.Il debuttante Etienne Comar ha in realtà un buon curriculum come sceneggiatore, avendo scritto Uomini di Dio Il prezzo della gloria per Xavier Beauvois, La cuoca del presidente Reda Kateb (Il profeta, Loin des hommes) interpreta Reinhardt, ed è affiancato da Cécile de France