Bentornati a Jumanji: 20 anni dopo Robin Williams è il turno di Dwayne Johnson [Video]

Sono passati ventidue anni da Jumanji , e ancora oggi viene ricordato. Non siamo certamente davanti a una pietra miliare della storia del cinema, ciononostante questo film ha evitato il dimenticatoio diventando uno dei lavori più amati interpretati da Robin Williams nei panni di un uomo cresciuto nella giungla dopo essere stato risucchiato all'interno di un gioco da tavolo con poteri paranormali...Un film folle e a tratti spaventoso. Mascherato da "family movie".

Jumanji è arrivato nei cinema nel 1995, due anni dopo Jurassic Park, ma insieme al film di Spielberg viene ricordato per essere stato una delle prime feste visive realizzate con una dose massiccia di effetti speciali digitali. All'epoca si parlò anche dell'aver modiicato gli animali in sceana per non spaventare troppo i bambini. Inizialmente pensato per Tom Hanks, Jumanji è stato poi offerto a Robin Williams. Il regista Joe Johnston non era a suo agio nel lavorare con Williams. L'attore aveva la fama di improvvisare moltissimo sul set e quel set in questione imponeva invece una disciplina millimetrica a causa dell'uso degli effetti specaili. Williams fu impeccabile.

Chris Van Allsburg e nel 2005 ha già avuto una specie di sequel ambientato nello stesso universo: Jon Favreau e tratto sempre da un romanzo di Van Allsburg. Il film è tratto dall'omonimo libro die nel 2005 ha già avuto una specie di sequel ambientato nello stesso universo: Zathura - Un'avventura spaziale , diretto dae tratto sempre da un romanzo di Van Allsburg.





Abbiamo incontrato la superstar e gli abbiamo chiesto cosa abbia significato raccogliere l'eredità di Robin Williams. "Non abbiamo replicato nulla di quello che Robin ha fatto - ha dichiarato Johnson - L'unica cosa che potevo fare, a parte svolgere il mio lavoro, era contribuire alla realizzazione di una sceneggiatura e di un film che portassero questo spettacolo a una nuova generazione. Tutti i film di Robin Williams sono bellissimi. Le sue performance sono uniche. Lui rimane uno dei miei attori preferiti. Dopo la sua morte, tutto si è elevato. E' diventato più importante. Quindi accettare di ricreare un film come Jumanji che è diventato un cult per tante persone. E che riporta a galla sensazioni bellissime dell'infanzia, è un'operazione rischiosa. Ma se la sceneggiatura è valida. E se i creatori si avvicinano al progetto con il cuore in mano - come è successo in questo caso - e se sei intenzionato a creare qualcosa di veramente bello... allora fai una scommessa. E speri di vincere. Sembra che questo nostro film sia già stato accolto bene dalle persone che lo hanno già visto in giro per il mondo. Questo vuol dire allora che non siamo messi affatto male!".



Jumanji: Benvenuti nella giungla arriverà nei cinema dall'1 gennaio distribuito da Warner Bros. Italia.