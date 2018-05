Benedict Cumberbatch annuncia: ‘Farò solo film dove le donne sono pagate quanto me’

NOTIZIE

L’attore ha deciso di impegnarsi attivamente per la parità di genere sul set

15.05.2018 - Autore: A.L.



dichiarazione shock. ‘Lavorerò solo in film dove le donne co-protagoniste saranno pagate quanto gli uomini’ ha annunciato l’attore durante un’intervista a Radio Times. Nella stessa intervista l’attore ha definito la parità di salario ‘un pilastro del femminismo’. Benedict Cumberbatch fa propria la battaglia per l’uguaglianza di salario tra attori uomini e attrici donne sul set con una. ‘Lavorerò solo in film dove le donne co-protagoniste saranno pagate quanto gli uomini’ ha annunciato l’attore durante un’intervista a. Nella stessa intervista l’attore ha definito la parità di salario ‘un pilastro del femminismo’.

‘Bisogna metterla in pratica, la parità di salario è una questione centrale del femminismo. Osservate i vostri cachet e chiedete quando sono pagate le donne dicendo: “Se non è pagata quanto gli uomini non prenderò parte al film”.

L’attore ha anche dichiarato che la sua nuova casa di produzione sarà impegnata in progetti guidati da donne e da questo tipo di logiche.

‘Sono fiero che insieme al mio amico e partner d’affari Adam siamo gli unici uomini a lavorare nella nostra casa di produzione. Il nostro nuovo progetto è una storia femminile raccontata attraverso uno sguardo femminile sulla maternità in un momento di una catastrofe ambientale’.

‘Il mio nome serve per attirare gli investitori e poi poter prestare attenzione a progetti femminili. Metà del pubblico è femminile. In termini di diversità di genere, Black Panther è il terzo film più visto di sempre’.

Tuttavia l’attore inglese ha detto di non voler rinunciare per ora al ruolo di sex symbol. Basta che il film sia centrato su una storia femminile.

‘Certamente... una scena con sassofoni nel sottofondo! Fino a quando sarà divertente, lo farò. Ma devo essere in un’ottima forma fisica’.

Fonte: Huffington Post