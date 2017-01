Benedict Cumberbatch è Thomas Edison nella prima foto da The Current War

The Weinstein Company mostra la prima immagine di Benedict Cumberbatch nei panni diin The Current War

Cumberbatch interpreta il film insieme a Michael Shannon Katherine Waterston di Tom Holland , nuovo Spider-Man del cinema. The Current War è ambientato negli Ottanta del 1800 e racconta la vera storia della rivalità tra Edison e(il personaggio interpretato da Shannon) entrambi impegnati nella corsa allo sviluppo di un sistema pratico in grado di sfruttare l'energia elettrica. Edison uscì vincitore distribuendo la sua invenzione in tutta Europa.

Il film è diretto da Alfonso Gomez-Rejon (già regista di Quel fantastico peggior anno della mia vita ); Cumberbatch è anche il produttore esecutivo del progetto. Non è la prima volta che l'attore inglese interpreta un personaggio realmente esistito: un paio di anni fa lo abbiamo visto nei panni di Alan Turing in The Imitation Game . Nel 2004 ha interpretato invece Stephen Hawking in un film per la TV prodotto dalla BBC.Nel 2017 ritroveremo l'attore nei panni di Doctor Strange in Thor: Ragnarok . terzo capitolo della saga Marvel sulle avventure del figlio di Odino (Chris Hemsworth): il personaggio di Cumberbatch aiuterà il protagonista ad acciuffare lo spietato fratellastro Loki, interpretato da