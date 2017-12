Belle e Sebastien, il trailer esclusivo del nuovo capitolo "Amici per sempre"

NOTIZIE

In arrivo il 22 febbraio la terza avventura cinematografica del duo creato da Cécile Aubry, in uscita da Notorious Pictures

28.12.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Dopo il successo dei primi due capitoli, Belle e Sebastien ritornano sul grande schermo con una nuova avventura. Oggi vi presentiamo in esclusiva il trailer di Belle & Sebastien – Amici per sempre, che arriverà nelle sale italiane il 22 febbraio, distribuito da Notorious Pictures.





Thierry Neuvic in quello del papà del giovane protagonista. Sempre ispirato al celebre romanzo di Cécile Aubry, Belle & Sebastien – Amici per sempre arriverà nelle sale italiane il 22 febbraio 2018, distribuito da Notorious Pictures. Tra i suggestivi ma pericolosi paesaggi innevati delle Alpi francesi, Belle e Sebastien dovranno stavolta fuggire da chi vuole dividerli, un cattivo d’eccezione che ha il volto di Clovis Cornillac (Asterix alle Olimpiadi), qui nella doppia veste di interprete e regista del film. Oltre al piccolo Félix Bossuet , che si riconferma nel ruolo di Sebastien, nel cast ritornano anche Tchéky Kario nel ruolo del nonno ein quello del papà del giovane protagonista. Sempre ispirato al celebre romanzo di, Belle & Sebastien – Amici per sempre arriverà nelle sale italiane, distribuito da Notorious Pictures.

A seguire la sinossi ufficiale:

Sebastien è cresciuto, ha dodici anni e lui e Belle sono ancora inseparabili, anzi la famiglia si è allargata con l’arrivo di tre splendidi cuccioli di cui Sebastien si prende cura con tanta buona volontà. Una sera a casa del nonno ascolta una conversazione tra Pierre, suo padre, e Angelina, da poco sposi, scoprendo le loro intenzioni di trasferirsi presto in Canada. Sebastien è amareggiato, non vuole lasciare il nonno che invece lo sprona a scoprire il mondo. La situazione si complica con l’arrivo di un presunto proprietario di Belle che vuole portargliela via, ma Sebastien è testardo e farà di tutto per non separarsi dalla sua migliore amica a quattro zampe.