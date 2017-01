Baywatch: il nuovo esplosivo trailer con Dwayne Johnson tra action e commedia

"La nostra squadra è l'elite dell'elite. Siamo il cuore e l'anima di questa spiaggia. Proteggiamo quando gli altri non lo fanno. E sappiamo andare oltre". Dwayne Johnson parla come un supereroe nel nuovo trailer di Baywatch : il suoè più simile al Tom Cruise di Mission: Impossible che al David Hasselhoff della serie originale da cui il film è tratto. Johnson porta in scena tutto il suo carisma da superstar action: muscoloso, dinamico e sempre con la battuta pronta. E si conferma definitivamente come l'erede di