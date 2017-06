Barriere: una clip inedita del film da Oscar diretto da Denzel Washington 

"Denzel vinse un Tony e sel o meritava. Viola ha vinto un Tony e se lo meritava - afferma, regista della pièce teatrale - Quello spettacolo che ci rappresentava tutti ha vinto il premio come miglior revival di un testo teatrale. E' stato uno dei momenti più alti della mia vita".Un padre di famiglia di origini afroamericane, Troy Maxton, si ritrova a dover fronteggiare i problemi razziali dell’America degli anni ’50 mentre cerca di sbarcare il lunario, far crescere i figli e tenere unita la famiglia. Ex giocatore di baseball, lavora ora come spazzino ma suo figlio Cory sogna di poter coronare quello che un tempo era il sogno del padre: essere un campione sportivo.