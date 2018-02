Barbra Streisand confessa di aver clonato il suo cane

La rivelazione arriva da Variety, che ha raccolto la confessione di Barbra Streisand , stavolta nelle vesti di amorevole proprietaria di alcuni esemplari di Coton de Tulear,. Esemplari eccezionali, se si pensa che entrambi sono dei cloni del precedente cane della cantante e attrice, come da lei stesso ammesso.Scomparsa l'anno scorso la povera, infatti, l'inconsolabile padrona ha optato per una scelta estrema: raccoglierne delle cellule - dalla bocca e dallo stomaco - per dar vita a due 'copie' della sua amica a quattro zampe morta all'età di quattordici anni., sono state le parole della Streisand, che appena ricevuti i due cuccioli ha pensato bene di vestirli di rosso e lavanda (e battezzandole di conseguenza) per distinguerli.Una passione, quella per i Coton de Tulear del Madagascar, che la celebre Barbra aveva già dimostrando con l'adozione della candidalo scorso agosto, spesso protagonista dei post che l'artista regala a quanti ne seguano il profilo instagram