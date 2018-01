Bafta 2018: La forma dell'acqua guida le Nomination degli Oscar britannici

12 come le edizioni dei BAFTA che aveva condotto Stephen Fry prima di lasciare spazio alla iconica Joanna Lumley (Absolutely Fabulous), 12 come le nomination ai premi della British Academy of Film and Television Arts racconta dal La forma dell'acqua - The Shape of Water con Guillermo Del Toro ha già vinto il Leone d'Oro all'ultima Mostra Internazionale di Cinema di Venezia . L'epica fantastica del mostro marino innamorato e la sua splendida interprete Sally Hawkins potrebbero sorridere anche stavolta, di fatto, ma lo scopriremo durante laalla Royal Albert Hall di Londra.In quella occasione potremmo ritrovare sul palco altri dei protagonisti visti al Lido, come ildi Martin McDonagh trionfatore della settantacinquesima edizione dei Golden Globes , o al Festival di Torino , comedi Joe Wright e con un incredibile Gary Oldman, film che - entrambi - seguono il capofila con nove candidature ciascuno. Con otto si è ben difeso, pur dopo le alterne fortune dell'uscita, presente in quasi tutte le categorie 'tecniche' (oltre al miglior regista). E grande attesa c'è per alcuni titoli e protagonisti non solo britannici, da(otto nomination) a Morto Stalin se ne fa un altro , da Hugh Grant a Margot Robbie e il suo, concorrente in cinque categorie, come ildi Paul Thomas Anderson.Forse il film più atteso, insieme aldi Stephen Spielberg, vera grande delusione di questa settantunesima edizione del Premio che non lo ha considerato affatto.Di seguito, l'Chiamami col tuo nomeL'ora più buiaDunkirkThe Shape of WaterTre Manifesti a Ebbing, MissouriL'ora più buiaMorto Stalin se ne fa un altroGod’s Own CountryLady MacbethPaddington 2Tre Manifesti a Ebbing, MissouriThe Ghoul – Gareth Tunley (writer/director/producer), Jack Healy Guttman & Tom Meeten (producers)I Am Not a Witch – Rungano Nyoni (writer/director), Emily Morgan (Producer)Jawbone – Johnny Harris (writer/producer), Thomas Napper (director)Kingdom of Us – Lucy Cohen (director)Lady Macbeth – Alice Birch (writer), William Oldroyd (director), Fodhla Cronin O’Reilly (producer)ElleFirst They Killed My FatherThe HandmaidenLovelessThe SalesmanCity of GhostsI Am Not Your NegroIcarusAn Inconvenient SequelJaneCocoLoving VincentLa mia vita da ZucchinaDenis Villeneuve, Blade Runner 2049Luca Guadagnino, Chiamami col tuo nomeChristopher Nolan, DunkirkGuillermo Del Toro, The Shape of WaterMartin McDonagh, Tre Manifesti a Ebbing, MissouriGet Out - ScappaI, TonyaLady BirdThe Shape of WaterTre Manifesti a Ebbing, MissouriChiamami col tuo nomeMorto Stalin se ne fa un altroFilm Stars Don’t Die in LiverpoolMolly’s GamePaddington 2Annette Bening, Film Stars Don’t Die in LiverpoolFrances McDormand, Tre Manifesti a Ebbing, MissouriMargot Robbie, I, TonyaSally Hawkins, The Shape of WaterSaoirse Ronan, Lady BirdDaniel Day-Lewis, Phantom ThreadDaniel Kaluuya, Get OutGary Oldman, L'ora più buiaJamie Bell, Film Stars Don’t Die in LiverpoolTimothée Chalamet, Chiamami col tuo nomeAllison Janney, I, TonyaKristin Scott Thomas, L'ora più buiaLaurie Metcalf, Lady BirdLesley Manville, Phantom ThreadOctavia Spencer, The Shape of WaterChristopher Plummer, All the Money in the WorldHugh Grant, Paddington 2Sam Rockwell, Tre Manifesti a Ebbing, MissouriWillem Dafoe, The Florida ProjectWoody Harrelson, Tre Manifesti a Ebbing, MissouriBlade Runner 2049L'ora più buiaDunkirkPhantom ThreadThe Shape of WaterBlade Runner 2049L'ora più buiaDunkirkThe Shape of WaterTre Manifesti a Ebbing, MissouriBaby DriverBlade Runner 2049DunkirkThe Shape of WaterTre Manifesti a Ebbing, MissouriBeauty and the BeastBlade Runner 2049L'ora più buiaDunkirkThe Shape of WaterBeauty and the BeastL'ora più buiaI, TonyaPhantom ThreadThe Shape of WaterBlade Runner 2049L'ora più buiaI, TonyaVictoria & AbdulWonderBaby DriverBlade Runner 2049DunkirkThe Shape of WaterStar Wars: The Last JediBlade Runner 2049DunkirkThe Shape of WaterStar Wars: The Last JediWar for the Planet of the ApesHave HeartMamoonPoles ApartAamirCowboy DaveA Drowning ManWorkWren BoysDaniel KaluuyaFlorence PughJosh O’ConnorTessa ThompsonTimothée Chalamet