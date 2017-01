BAFTA 2016: La La Land guida con 11 Nomination

Sarà più difficile per il trionfatore della 74° edizione dei Golden Globe awards ripetere l'exploit di sette premi su sette nomination, ma di certo La La Land di Damien Chazelle si candida sin da subito a essere il film da battere anche ai, che hanno appena comunicato le proprie candidature. Forse stavolta sarà più dura ripetere una prestazione da record, come quella appena regalata, o almeno è quello che si augurano i suoi contendenti. Principalmente Arrival Animali notturni , accreditati di nove nomination ciascuno, e Manchester by the Sea (sei). 'Meno apprezzati', ma comunque interessanti e possibili fonti di sorprese - nella- sembrano essere i vari Animali fantastici e dove trovarli, La battaglia di Hacksaw Ridge, Lion: La strada verso casa, Io, Daniel Blake (tutto con cinque candidature), Moonlight e Florence (con quattro).Di seguito, categoria per categoria:ARRIVAL Dan Levine, Shawn Levy, David Linde, Aaron RyderI, DANIEL BLAKE Rebecca O’BrienLA LA LAND Fred Berger, Jordan Horowitz, Marc PlattMANCHESTER BY THE SEA Lauren Beck, Matt Damon, Chris Moore, Kimberly Steward, Kevin J. WalshMOONLIGHT Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Adele RomanskiAMERICAN HONEY Andrea Arnold, Lars Knudsen, Pouya Shahbazian, Jay Van HoyDENIAL Mick Jackson, Gary Foster, Russ Krasnoff, David HareFANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM David Yates, J.K. Rowling, David Heyman, Steve Kloves, Lionel WigramI, DANIEL BLAKE Ken Loach, Rebecca O’Brien, Paul LavertyNOTES ON BLINDNESS Peter Middleton, James Spinney, Mike Brett, Jo-Jo Ellison, Steve JamisonUNDER THE SHADOW Babak Anvari, Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan TohThe Girl With All the Gifts: MIKE CAREY (Writer), CAMILLE GATIN (Producer)The Hard Stop: GEORGE AMPONSAH (Writer/Director/Producer), DIONNE WALKER (Writer/Producer)Notes on Blindness: PETER MIDDLETON (Writer/Director/Producer), JAMES SPINNEY (Writer/Director), JO-JO ELLISON (Producer)The Pass: JOHN DONNELLY (Writer), BEN A. WILLIAMS (Director)Under the Shadow: BABAK ANVARI (Writer/Director), EMILY LEO, OLIVER ROSKILL, LUCAN TOH (Producers)DHEEPAN Jacques Audiard, Pascal CaucheteuxJULIETA Pedro AlmodóvarMUSTANG Deniz Gamze Ergüven, Charles GillibertSON OF SAUL László Nemes, Gábor SiposTONI ERDMANN Maren Ade, Janine Jackowski13th Ava DuVernayTHE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK- THE TOURING YEARS Ron HowardTHE EAGLE HUNTRESS Otto Bell, Stacey ReissNOTES ON BLINDNESS Peter Middleton, James SpinneyWEINER Josh Kriegman, Elyse SteinbergFINDING DORY Andrew StantonKUBO AND THE TWO STRINGS Travis KnightMOANA Ron Clements, John MuskerZOOTROPOLIS (aka ZOOTOPIA) Byron Howard, Rich MooreARRIVAL Denis VilleneuveI, DANIEL BLAKE Ken LoachLA LA LAND Damien ChazelleMANCHESTER BY THE SEA Kenneth LonerganNOCTURNAL ANIMALS Tom FordHELL OR HIGH WATER Taylor SheridanI, DANIEL BLAKE Paul LavertyLA LA LAND Damien ChazelleMANCHESTER BY THE SEA Kenneth LonerganMOONLIGHT Barry JenkinsARRIVAL Eric HeissererHACKSAW RIDGE Robert Schenkkan, Andrew KnightHIDDEN FIGURES Theodore Melfi, Allison SchroederLION Luke DaviesNOCTURNAL ANIMALS Tom FordANDREW GARFIELD Hacksaw RidgeCASEY AFFLECK Manchester by the SeaJAKE GYLLENHAAL Nocturnal AnimalsRYAN GOSLING La La LandVIGGO MORTENSEN Captain FantasticAMY ADAMS ArrivalEMILY BLUNT The Girl on the TrainEMMA STONE La La LandMERYL STREEP Florence Foster JenkinsNATALIE PORTMAN JackieAARON TAYLOR-JOHNSON Nocturnal AnimalsDEV PATEL LionHUGH GRANT Florence Foster JenkinsJEFF BRIDGES Hell or High WaterMAHERSHALA ALI MoonlightHAYLEY SQUIRES I, Daniel BlakeMICHELLE WILLIAMS Manchester by the SeaNAOMIE HARRIS MoonlightNICOLE KIDMAN LionVIOLA DAVIS FencesARRIVAL Jóhann JóhannssonJACKIE Mica LeviLA LA LAND Justin HurwitzLION Dustin O’Halloran, HauschkaNOCTURNAL ANIMALS Abel KorzeniowskiARRIVAL Bradford YoungHELL OR HIGH WATER Giles NuttgensLA LA LAND Linus SandgrenLION Greig FraserNOCTURNAL ANIMALS Seamus McGarveyARRIVAL Joe WalkerHACKSAW RIDGE John GilbertLA LA LAND Tom CrossMANCHESTER BY THE SEA Jennifer LameNOCTURNAL ANIMALS Joan SobelDOCTOR STRANGE John Bush, Charles WoodFANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM Stuart Craig, Anna PinnockHAIL, CAESAR! Jess Gonchor, Nancy HaighLA LA LAND Sandy Reynolds-Wasco, David WascoNOCTURNAL ANIMALS Shane Valentino, Meg EveristALLIED Joanna JohnstonFANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM Colleen AtwoodFLORENCE FOSTER JENKINS Consolata BoyleJACKIE Madeline FontaineLA LA LAND Mary ZophresDOCTOR STRANGE Jeremy WoodheadFLORENCE FOSTER JENKINS J. Roy Helland, Daniel PhillipsHACKSAW RIDGE Shane ThomasNOCTURNAL ANIMALS Donald Mowat, Yolanda ToussiengROGUE ONE: A STAR WARS STORY Nominees tbcARRIVAL Claude La Haye, Bernard Gariépy Strobl, Sylvain BellemareDEEPWATER HORIZON Mike Prestwood Smith, Dror Mohar, Wylie Stateman, David WymanFANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM Niv Adiri, Glenn Freemantle, Simon Hayes, Andy Nelson, Ian TappHACKSAW RIDGE Peter Grace, Robert Mackenzie, Kevin O’Connell, Andy WrightLA LA LAND Mildred Iatrou Morgan, Ai-Ling Lee, Steve A. Morrow, Andy NelsonARRIVAL Louis MorinDOCTOR STRANGE Richard Bluff, Stephane Ceretti, Paul Corbould, Jonathan FawknerFANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM Tim Burke, Pablo Grillo, Christian Manz, David WatkinsTHE JUNGLE BOOK Robert Legato, Dan Lemmon, Andrew R. Jones, Adam ValdezROGUE ONE: A STAR WARS STORY Neil Corbould, Hal Hickel, Mohen Leo, John Knoll, Nigel SumnerTHE ALAN DIMENSION Jac Clinch, Jonathan Harbottle, Millie MarshA LOVE STORY Khaled Gad, Anushka Kishani Naanayakkara, Elena Ruscombe-KingTOUGH Jennifer ZhengCONSUMED Richard John SeymourHOME Shpat Deda, Afolabi Kuti, Daniel Mulloy, Scott O’DonnellMOUTH OF HELL Bart Gavigan, Samir Mehanovic, Ailie Smith, Michael WilsonTHE PARTY Farah Abushwesha, Emmet Fleming, Andrea Harkin, Conor MacNeillSTANDBY Charlotte Regan, Jack Hannon(voted for by the public)ANYA TAYLOR-JOYLAIA COSTALUCAS HEDGESRUTH NEGGATOM HOLLAND