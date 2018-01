Baby Driver in DVD e Blu-Ray: Ansel Elgort e Jon Hamm guidano come pazzi in una clip esclusiva

Inseguimenti veri. Non ci sono trucchi. Non ci sono attrezzature speciali. Quasi tutto quello che vedete è vero. Parlano così i realizzatori di Baby Driver - Il genio della fuga , uno dei film migliori del 2017 appena approdato in Home Video, disponibile da adesso in DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD.Vi presentiamo una clip esclusiva tratta dai contenuti del Blu-ray in cui i protagonisti Ansel Elgort Jon Hamm si ritrovano alle prese con l'addestramento dietro al volante. "Mi hanno insegnato a usare il freno a mano per bloccare le ruote. A girare l'auto a 180 gradi. A fare un drift di 90 gradi" - afferma Elgort con entusiasmo nel filmato che potete vedere a seguire: