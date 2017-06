Avengers: Infinity War, Scarlett Johansson svela una scena con ben 32 personaggi

NOTIZIE

20.06.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Avengers: Infinity War rappresenta un set davvero molto affollato. Che il progetto cinematografico fosse ambizioso lo sapevamo da tempo ma a dare la dimensione della grandezza dell'universo Marvel ci ha pensato Scarlett Johansson in una recente intervista con Stephen Colbert durante il suo The Late Show.

“In una scena in particolare siamo circa 32 personaggi. Ci sono così tanti attori che non so chi sia un personaggio Marvel e chi un membro della crew"

Chris Evans, Oltre alla Johansson nel film appaiono Robert Downey Jr. Mark Ruffalo , Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Bettany, Elizabeth Olson, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Don Cheadle, Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Benedict Cumberbatch, Sean Gunn, Tom Holland e Josh Brolin. Arriviamo così a 13 personaggi accertati; ma altri ancora sono da svelare.

I registi di Avengers: Infinity War sono Anthony e Joe Russo, che dirigeranno oltre alla pellicola anche il quarto capitolo della saga in contemporanea al terzo capitolo. Entrambi i film saranno girati con tecnologia IMAX.

Avengers: Infinity War arriverà al cinema a maggio 2018. Un anno dopo è invece prevista l'uscita del quarto capitolo ancora senza titolo.