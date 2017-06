Avengers: Infinity War, nel cast anche Danai Gurira di The Walking Dead 

NOTIZIE

15.06.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Invece la sua presenza in Avengers: Infinity War è stata confermata dal sito TheWrap.

Dora Milaje, il servizio di sicurezza di King T’Challa — AKA Black Panther — interpretato dall'attore Al momento non è certo il ruolo della Gurira nel film. Sicuramente al contrario vedremo l'attrice americana debuttare il prossimo febbraio in un altro film del Marvel Cinematic Universe: Black Panther. Gurira sarà Okoye, capo della, il servizio di sicurezza di King T’Challa — AKA Black Panther — interpretato dall'attore Chadwick Boseman , attivo nella regione immaginaria africana di Wakanda.

Avengers: Infinity War sarà lo stesso di Black Panther.



QUIZ: QUALE PERSONAGGIO DI THE WALKING DEAD SEI? Black Panther è diretto da Ryan Coogler e uscirà nei cinema il prossimo 16 febbraio del 2018. Alcune voci danno quindi come possibile che il personaggio di Gurira insarà lo stesso di Black Panther.

Avengers: Infinity War uscirà solo tre mesi dopo, nel maggio 2018.



La storia dovrebbe ispirarsi al fumetto Infinity Gauntlet (Il guanto dell’infinito), pubblicato verso l’inizio degli anni ‘90, Infinity Gauntlet vede Thanos alle prese con la Morte. Attratto da lei, Thanos decide di usare le Gemme dell’Infinito per distruggere gran parte dell’universo, in modo da avere un gran numero di anime da darle in dono e così conquistarla. Per contrastare una minaccia così grande, gli Avengers dovranno unirsi ai Guardiani della Galassia.