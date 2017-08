Avengers 4: Robert Downey Jr. conferma Gwyneth Paltrow nel cast

Gwyneth Paltrow è da poco tornata al ruolo di Pepper nel recente Spider-Man: Homecoming . Erano quattro anni che l'attrice era assente dal MCU e, per coprire la cosa, nel precedente Captain America: Civil War era stata annunciata la crisi di coppia tra Pepper e Tony Stark. Ma in Homecoming i due apparivano riappacificati e non stupisce rivedere la Paltrow nel nuovo film. E chissà che finalmente non convolino a giuste nozze.

Avengers 4, ancora senza titolo, sarà la seconda parte di un doppio film in cui i Vendicatori si alleeranno con i Guardiani della Galassia per debellare il conquistatore alieno Thanos, il villain interpretato dae già visto di sfuggita in Avengers, Avengers: Age of Ultron e Guardiani della Galassia. Il film è in fase di riprese ad Atlanta, per la regia dei, anche autori di Captain America: The Winter Soldier, Civil War e Avengers: Infinity War. Avengers 3 e 4 sono interamente girati in IMAX. Il cast conta tutti i principali supereroi Marvel , incluso lo Spider-Man di