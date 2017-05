Arrival: Denis Villeneuve si racconta in una clip esclusiva dal Blu-ray

Mancano ancora cinque mesi all'uscita di Blade Runner 2049 , il sequel più atteso dell'anno che arriverà nei cinema a ottobre. Nell'attesa è ora possibile ripassare o riscoprire il cinema di Denis Villeneuve e il suo ingresso nella fantascienza con Arrival , adesso disponibile in DVD e Blu-ray con Universal Pictures Home Entertainment.Vi mostriamo a seguire una clip in cui ascoltiamo le confessioni del regista canadese, affascinato dalla storia di questo film ma ostacolato dalla difficoltà di portarla sullo schermo."Mi hanno mostrato il racconto breve The Story of Your Life dal quale è tratto il film - afferma il regista - Mi sono innamorato del racconto perché esplorava il linguaggio in un modo bellissimo, poetico e potente. Ho risposto: 'Ragazzi questo è materiale fantastico. Ora sto girando Prisoners e non ho tempo per scrivere la sceneggiatura e a essere sinceri, non so come affrontare questo racconto. Perché è molto intellettuale, forte e bellissimo. Ma dal punto di vista drammatico è difficile da articolare. Perché parla di stampe! Sono tornato a girare e ho lasciato perdere il progetto. Poi, tempo dopo, sono tornati da me con una sceneggiatura di Eric Heisserer. Eric è stato in grado di cavarsela e ricavare tensione e dramma all'interno di quella storia sulle traduzioni".