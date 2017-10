Arma letale 5 forse si farà: Gibson, Glover e Donner interessati al sequel

NOTIZIE

30.10.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Arma letale 5 potrebbe accadere. Channing Gibson, sceneggiatore del quarto film (non imparentato con Mel). Arma letale 5 verrebbe ovviamente prodotto dalla Warner Bros., lo Studio che ha realizzato tutti i precedenti capitoli. Il sito Deadline riporta chepotrebbe accadere. Mel Gibson Danny Glover e il regista Richard Donner stanno considerando la possibilità di riunirsi per realizzare un quinto capitolo della saga poliziesca a diciannove anni da Arma letale 4 . Il quinto film verrebbe scritto da, sceneggiatore del quarto film (non imparentato con Mel). Arma letale 5 verrebbe ovviamente prodotto dalla Warner Bros., lo Studio che ha realizzato tutti i precedenti capitoli.

Il primo Arma letale uscì nel 1987. Scritto da Shane Black , futuro regista di Iron Man 3 e Nice Guys nonché sceneggiatore de L'ultimo boy scout, fu un successo enorme e portò la Warner a produrre altri tre capitoli. Black divorziò immediatamente dalla saga dopo che lo Studio aveva rigettato il suo script per il secondo episodio , che avrebbe visto la morte di Martin Riggs (Gibson). La Warner operò dunque una graduale riformattazione della serie, dai toni più cupi e violenti dell'originale alla saga famigliare del terzo e quarto episodio. In totale, i film della saga hanno incassato 955 milioni di dollari nel mondo. Di recente, il marchio è stato resuscitato per una serie TV.

Resta da chiedersi se Gibson e Glover non siano “troppo vecchi per queste stronzate”, come era solito dire Roger Murtaugh...