Aretha Franklin e il cinema, un amore in cinque scene

La Regina del Soul,e il vuoto sembra già incolmabile… Deceduta a Detroit per le complicanze di un cancro al pancreas il 16 agosto scorso, la grande interprete resta, tanto era riuscita a imporsi a livello universale facendosi amare da ogni tipo di pubblico per la grandezza della sua musica e delle scelte fatte durante una vita ricca e affollata, di emozioni e grandi momenti.Che ci piace ricordare, oggi, affrontando il personaggio dal punto di vista della, indimenticabile. Tutti abbiamo negli occhi - e subito ci è stata ricordata da ogni testata online o profilo social - la sua incredibiledei Blues Brothers e la sua interpretazione di Think. Ma quella è soloper sentirla sempre con noi…L'unico vero e proprio ruolo interpretato dalla Franklin nella sua carriera, una tappa imprescindibile per iniziare (bissata poi nel sequel del film ). La 'lite familiare' più invidiata della storia e un numero spettacolare, basato sulla canzone del 1967, eseguito in ciabatte!Un titolo che parla da solo. Citatissima ed eseguita milioni di volte, da chiunque, la canzone incisa nel 1965 da Otis Redding e poi ripresa da Aretha nel 1967, e sicuramente uno dei suoi più grandi successi. Niente di strano che nel film di Donald Petrie anche Julia Roberts, Lili Taylor e Annabeth Gish abbiano voluto darne la loro versione…Niente affatto nuovo al genere musicale, nel 1996 fu John Travolta a confrontarsi con la Leggenda. E a farlo in uno dei suoi film più sottovalutati, che sicuramente acquistò punti grazie anche a questo toccante momento e alla particolare e sentita interpretazione dell'amatissimo attore-cantante.L'ennesima dimostrazione di come la magia di una voce e la potenza della musica possano unire le persone e legarle è proprio quello che vediamo nella sequenza finale di questa divertente Rom-Com del 2006 con Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet e Jack Black.Ultimo, ma non per questo meno importante, il film che nel 2016 colpì il circuito con grande potenza. La stessa che nel film di Barry Jenkins accompagna l'incontro di Trevante Rhodes (Chiron) e Andre Holland (Kevin), dando ancor più significato a quello che segue…