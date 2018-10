Aquaman, Willem Dafoe a cavallo di uno squalo nelle nuove foto

Warner Bros. ha molto da dimostrare con Aquaman , il nuovo film dell'universo DC Comics in arrivo a Capodanno. Dopo l'insuccesso di Justice League , questo è uno dei pochi progetti rimasti in piedi (in quanto già in lavorazione), e se andrà bene potrebbe far ripartire la macchina del DCEU. Ora, il regista(The Conjuring, Fast & Furious 7) ha postato su Twitter due nuove immagini che ritraggonosu due “destrieri” molto particolari: uno squalo martello e un tilosauro.