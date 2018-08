Anthony Hopkins è Re Lear nell'adattamento di Shakespeare targato Amazon (trailer)

Essendo un progetto televisivo, forse a molti sarà sfuggito, adattamento della tragedia di Shakespeare diretto da Richard Eyre (Diario di uno scandalo, L'ombra del sospetto). Il film, interpretato da Anthony Hopkins , è stato prodotto dalla BBC, che lo ha mandato in onda nel Regno Unito a maggio. Amazon Studios lo ha co-prodotto e dunque lo distribuirà su Prime Video negli Stati Uniti, in Germania e di nuovo nel Regno Unito. Per ora non si sa se arriverà su Prime anche in Italia, ma nel frattempo possiamo vedere il trailer di King Lear.