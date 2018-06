NOTIZIE

Ant-Man and the Wasp, nuovo trailer italiano per il sequel Marvel

27.06.2018 - Autore: Marco Triolo



Dopo il quasi inaspettato successo del primo capitolo, Ant-Man è pronto a tornare al cinema nel sequel Ant-Man and the Wasp . Squadra che vince non si cambia:tornano nel cast, mentretorna alla regia. Vi mostriamo il nuovo trailer italiano del film, che arriverà nelle sale italiane il 14 agosto distribuito da Disney.

“Ant-Man and the Wasp è il sequel di due film diversi”, spiega il produttore Kevin Feige. “È un nuovo episodio di Ant-Man e allo stesso tempo mostra le conseguenze degli eventi di Captain America: Civil War. È davvero esaltante riuscire a raccontare storie come queste, combinando i personaggi provenienti da film diversi e costruendo le loro apparizioni negli altri film”.

Nel sequel, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope Van Dyne e dal dottor Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.

“Volevamo mantenere la promessa fatta alla fine di Ant-Man”, prosegue Feige. “Studiando la storia dei fumetti, si scopre che Ant-Man e Wasp furono una delle più grandi squadre Marvel. Avevamo già accennato a questo nel flashback presente nel primo film, in cui si vedevano gli Ant-Man e Wasp originali, ma volevamo assolutamente rivederlo nel mondo moderno. Hope e Scott non potrebbero essere più diversi come supereroi: si tratta del punto di partenza perfetto per esplorare il modo in cui questo duo utilizza il proprio potenziale, cercando di essere all’altezza delle rispettive identità”.

Al cast originale si aggiungono Michelle Pfeiffer nel ruolo di Janet Van Dyne, la prima Wasp, Laurence Fishburne in quello del dottor Bill Foster e Hannah John-Kamen in quello della villain Ghost. Accanto a loro anche Bobby Cannavale, Judy Greer e Walton Goggins. Paul Rudd, come nel primo film, è anche accreditato tra gli sceneggiatori.