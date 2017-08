NOTIZIE

L'attrice attualmente impegnata sul set del sequel Marvel in arrivo nel 2018

Ant-Man and the Wasp: Evangeline Lilly svela la prima foto della supereroina

Evangeline Lilly torna sui social per svelare il look ufficiale del suo personaggio in Ant-Man and The Wasp , il sequel Marvel attualmente in fase di riprese. Possiamo dunque vedere il look di The Wasp in questa prima foto:





"Sono onorata di essere sul set oggi e interpretare #TheWasp nel giorno di quello che sarebbe stato il centesimo compleanno di Jack Kirby" - ha scritto la Lilly su Twitter.

Ritroveremo Scott Lang (Rudd) all'indomani di quanto accaduto in Captain America: Civil War, sempre travolto dalla sua doppia identità di papà e supereroe: da una parte alle prese con impegni familiari, dall'altra nuovamente ingaggiato da Hank Pym (Douglas) e dalla figliaHope van Dyne (Lilly) per una nuova missione. Ant-Man sarà affiancato da The Wasp, alterego della van Dyne, mentre verranno a galla nuovi segreti sul passato di entrambi.

Ant-Man & The Wasp è diretto ancora da Peyton Reed ed è atteso nei cinema per il 6 luglio 2018.