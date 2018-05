Annette Bening entra nel cast di Captain Marvel

stanno girando il film tra Los Angeles e la Louisiana. Captain Marvel sarà un prequel dell'Universo Cinematografico Marvel, ambientato negli anni '90, quindi almeno dieci anni prima dei fatti di Iron Man , il film che lanciò lo MCU nel 2008.riprenderà il ruolo di Nick Fury (con due occhi) etornerà nei panni dell'agente dello S.H.I.E.L.D. Phil Coulson (che al cinema non si vedeva dalla sua “morte” in The Avengers ). Da Guardiani della Galassia torneranno invecenei panni di Ronan e Korath. Nel cast ci saranno, infine,nel ruolo di Mar-Vell, il Capitan Marvel originale (un alieno della specie Kree, come Ronan),