Annabelle: Creation, la bambola malefica torna nel trailer del prequel horror

Un prequel, questo è Annabelle: Creation , nuovo capitolo dell'universo horror creato da The Conjuring - L'evocazione . Nel film assistiamo alla nascita della bambola all'interno della quale si trova lo spirito di una bambina. La figlia di un costruttore di bambole deceduta in un tragico incidente. L'uomo ( Anthony LaPaglia ) e la moglie ( Miranda Otto , la Eowyn de Il signore degli anelli) hanno fatto un patto con lo spirito della ragazzina, intenzionata a restare con loro per sempre.