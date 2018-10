NOTIZIE

Annabelle 3 riporterà in scena i coniugi Warren, protagonisti di The Conjuring

17.10.2018 - Autore: Marco Triolo



Gary Dauberman (sceneggiatore di It e Mckenna Grace.



Halloween si avvicina! Scopri i film da non perdere in DVD Nel film, che è stato scritto e sarà diretto da(sceneggiatore di The Nun , altro spin-off di The Conjuring), Annabelle, rinchiusa nella stanza degli artefatti di casa Warren, si risveglierà e scatenerà le entità maligne della stanza, prendendo di mira Judy, la figlia dei Warren interpretata da

New Line ha lanciato un vero e proprio universo horror con gli spin-off di The Conjuring. The Nun ha di recente battuto i record d'incassi della saga, sorpassando i 359 milioni di dollari nel mondo. Il terzo Annabelle, prodotto dal regista di The Conjuring James Wan, arriverà in USA il 3 luglio 2019 e, con l'assist delle due star principali della saga, stabilirà facilmente nuovi record.

Iniziata come una serie di film ispirati a fatti “realmente accaduti” ai Warren, investigatori paranormali che indagarono anche sul famoso caso di Amityville, la saga di The Conjuring ha preso presto una direzione totalmente fantastica, ma è la prima volta che i Warren verranno direttamente coinvolti in una di queste storie non basate sulla loro esperienza diretta.

