Anna, ecco la prima foto del nuovo film di Luc Besson

Il tonfo di Valerian e la città dei mille pianeti al botteghino non ha scoraggiato Luc Besson e la sua compagnia, Europa Corp. Li ha semplicemente spinti a ripensare alla loro strategia. Ad esempio, Besson sta girando il suo prossimo film,, un thriller d'azione costato “solo” una trentina di milioni di dollari. E con una protagonista semi-debuttante, quellache abbiamo visto sotto pesante trucco digitale in Valerian. Ecco la prima foto della Luss sul set del film.

Interpretato anche da Helen Mirren Cillian Murphy , Anna ha un plot sconosciuto basato su un'idea originale di Besson. Il regista non è nuovo ai film d'azioni incentrati su figure femminili: la sua carriera è decollata proprio grazie a uno di questi, Nikita . In seguito ha fatto debuttare Natalie Portman in Léon , lanciato Milla Jovovich con Il quinto elemento e, di recente, ha diretto Scarlett Johansson in Lucy