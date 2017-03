Animali notturni: Tom Ford è un regista meraviglioso e ossessivo nella clip esclusiva dal Blu-ray

"Come regista ti chiedi sempre come fare per catturare l'attenzione del pubblico. Come inchiodarlo. Come sorprenderlo." - parola di Tom Ford che con il suo secondo film da regista, l'affascinante e ipnotico Animali notturni , ha lasciato il segno ancor più del suo film d'esordio - A Single Man - sin dal momento in cui è stato presentato al Festival di Venezia. Il thriller psicologico arriva adesso in Blu-Ray e DVD e per l'occasione vi mostriamo una clip dai contenuti extra dei dischi in cui sentiamo gli attori del film parlare del "metodo ossessivo" di Ford dietro la macchina da presa.