Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, una guerra mai vista nel final trailer italiano

Nel, ritroviamo tutti i personaggi del precedente, in un cast nuovamente capitanato da Eddie Redmayne nei panni di Newt Scamander. Stavolta in quel di, rifugio sicuro dove riparare per 'una tazza di tè' se le cose precipitassero. Come sembrano promettere nelle immagini - spettacolari ed affascinanti come non mai - che ci mostra il nuovo filmato, mentre annunciae per la libertà dei maghi. La pace tra i due mondi è a un passo dalla crisi, d'altronde, e…Il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp), catturato dal MACUSA (Il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America) con l'aiuto di Newt Scamander (Eddie Redmayne), è tuttavia riuscito a fuggire dalla detenzione per iniziare a radunare i suoi seguaci, la maggior parte dei quali ignari delle sue vere intenzioni: riunire dei maghi purosangue per governare su tutti gli esseri non-magici. Nel tentativo di contrastare i piani di Grindelwald, Albus Silente (Jude Law) recluta il suo ex studente Newt, che accetterà di aiutarlo, inconsapevole dei pericoli che si troveranno ad affrontare. Si creeranno divisioni, l'amore e la lealtà verranno messi a dura prova anche tra gli amici più stretti e in famiglia, in un mondo magico sempre più minaccioso e diviso.